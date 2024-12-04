انتشال 10 شهداء بقصف للاحتلال شرق رفح

وطن: انتشل مواطنون ،صباح اليوم الاربعاء، عشرة شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف أمس ،مواطنين شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن عدد من الشبان تمكنوا رغم المخاطر الكبيرة من التوجه لمحيط مستشفى الشهيد ابو يوسف النجار، ونجحوا في انتشال ١٠ شهداء من بركس تعرض للقصف من الطيران المسير والمدفعية أمس.

وأشاروا إلى وجود عدد آخر من الشهداء بمنطقة المشروع ،وتبة زارع وخلف مستشفى الشهيد ابو يوسف النجار، دون أن يتمكن المواطنين من الوصول إليهم بسبب القصف الاسرائيلي.

وأعلن في رفح صباح اليوم عن استشهاد الشابين رعد فتحى أبو حميد ومحمد كامل أبو حميد جراء استهداف بالقرب من جمعية الصلاح بمخيم الشابورة وسط المدينة.

وتتواصل جريمة الإبادة الجماعية والحرب العدوانية التدميرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ ٤٢٥ تواليًا، تزامنًا مع تصعيد العدوان على بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 بقطاع غزة، إلى 44 ألفًا و502 شهداء، بالإضافة لـ 105 آلاف و454 مصابًا، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، أمس الثلاثاء.