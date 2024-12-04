إصابة فتى جراء دعسه من مركبة للاحتلال في بيتا جنوب نابلس

وطن: أصيب فتى، مساء اليوم الثلاثاء، جراء دعسه من مركبة عسكرية إسرائيلية في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا وداهمت عدة أحياء فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن فتى (17 عاما) أصيب بجروح جراء دعسه من قبل مركبة للاحتلال في البلدة، وقد جرى نقله إلى المستشفى.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أوصرين، جنوب نابلس، وداهمت المنطقة الجنوبية منها، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات، كما استولت على مركبة قبل انسحابها.

وفي قرية أودلا، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها القرية، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.