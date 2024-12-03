بالفيديو| كتائب القسام: نفذنا كمينا مركبا ضد جنود وآليات الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وطن: بثت كتائب "القسام" الجزء الثاني من عملية "الانتصار لدماء السنوار" الذي يعرض مشاهد من كمين مركب ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

ووفق ما بثته القسام، يظهر مقاتل من القسام وهو يجري مكالمة هاتفية يؤكد فيها أن معنويات مقاتلي القسام عالية.

واستهدف مقامو القسام، مبنى يتحصن بداخله عدد من جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد.

ووثقت القسام، عملية استهداف آلية هندسية بقذيفة "الياسين 105"، وأصابتها بشكل مباشر.

واستهدفت كتائب القسام، جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105، واشتبكت قوة من القسام مع جنود الاحتلال من مسافة قريبة.

ووثقت القسام خلال الكمين المذكور، طائرات الاحتلال وهي تخلي الجرحى والقتلى في الحدث.

وخلال الفيديو يظهر تجهيز القسام لثلاثة كمائن انتصارا لدماء الشهيد السنوار، واحد تم الكشف عنه سابقا، والكمية الثاني الذي كشف النقاب عنه اليوم، واختتمت الفيديو بـ "ترقبوا الكمين الثالث" ضد قوات الاحتلال في محيط مفترق برج عوض بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، بثت "كتائب القسام" الجزء الأول من مشاهد تنفيذ كمين مركب في حي الجنينة شرق مدينة رفح، موجهة هذه العملية إلى قائدها الراحل يحيى السنوار.