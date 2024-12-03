تشييع جثماني الشهيدين غنام وأبو عرة في عقابا

وطن: شيعت جماهير شعبنا، اليوم الثلاثاء، جثماني الشهيدين كرم حاتم أبو عرة، ومحمد سميح غنام، اللذين ارتقيا بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية، مركبة كانا يستقلانها في عقابا شمال طوباس.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى التركي الحكومي في طوباس، باتجاه بلدة عقابا لإلقاء أهاليهما نظرة الوداع وأداء صلاة الجنازة عليهما، قبل مواراة جثمانيهما الثرى.

وردد المشاركون في الجنازة عبارات منددة باستمرار جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا في الضفة والقطاع.

وجابت الجنازة شوارع البلدة وسط حالة من الغضب والحزن.

وكانت مسيرة تابعة للاحتلال قد قصفت ظهر اليوم، مركبة في بلدة عقابا، ما أدى إلى استشهاد شابين، وإصابة ثالث.

وفرضت قوات الاحتلال طوقاً أمنيا حول منطقة القصف، فيما اقتحمت قوة أخرى المستشفى التركي الحكومي في طوباس، وحاصرته واعتدت على الطواقم الطبية العاملة فيه، ونكلت بهم واعتقلت عددا منهم، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.