الاحتلال يرتكب مجزرتين في غزة.. وشهداء الإبادة الإسرائيلية أكثر من 44500

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,502 شهيد منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وارتفعت حصيلة الإصابات إلى 105،454 جريحاً، منذ بدء العدوان، بحسب ما ورد في تقرير وزارة الصحة الإحصائي اليومي.

وأشارت الصحة، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين خلال 24 ساعة، أسفرتا عن استشهاد 36 مواطناً، وإصابة 96 آخرين.

كما أكدت أن هناك آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم لانتشال جثامينهم.

وكانت مصادر محليو قد أفادت بارتقاء 8 شهداء، في القصف الذي طال منزلاً ومراكز تؤوي نازحين في بيت لاهيا، شمالي القطاع.

وأشارت إلى قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المنازل السكنية شرقي منطقة الشعف، في حي التفاح شرقي مدينة غزة، تزامناً مع إطلاق نار من مسيّرات إسرائيلية، من طراز "كواد كابتر".

واستُشهد وأصيب آخرون في إثر قصف الاحتلال مبنى سكنياً من 4 طبقات، جنوبي مدينة غزة، وسط مناشدات من أجل ضرورة إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

أمّا جنوبي قطاع غزة، فاستشهد مواطن في قصف الاحتلال بلدة النصر شمالي شرقي رفح، في حين طال القصف المدفعي الإسرائيلي شمالي شرقي مدينة خان يونس.