نتنياهو: وقف إطلاق النار في لبنان ليس نهاية الحرب

وطن: قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار الحالي مع حزب الله في لبنان لا يعني نهاية الحرب، مشددًا على أن إسرائيل "ستتعامل بحزم مع أي خرق لهذا الاتفاق"، وذلك في جلسة خاصة للحكومة عقدت في مدينة نهاريا التي تعرضت لهجمات مكثفة من حزب الله قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو: "نحن الآن في وقف إطلاق النار، وأشدد على أنه وقف إطلاق النار، وليس نهاية الحرب. هدفنا واضح وهو إعادة السكان وإعادة إعمار الشمال. نحن نفرض وقف إطلاق النار بيدٍ من حديد ونتصدى لأي انتهاك، مهما كان حجمه". وأضاف: "أمس وقعت خروقات خطيرة، وردًا على ذلك قمنا بمهاجمة أكثر من 20 هدفاً في لبنان".

وأضاف نتنياهو أن حكومته "لن تسمح بالعودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، قائلاً: "لن نعود إلى حالة تقبل الإطلاق المتقطع للصواريخ أو الرشقات الصاروخية مهما كانت محدودة".