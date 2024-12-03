10 شهداء في قصف الاحتلال لمدرسة ونادي وسط غزة

وطن: استشهد 10 مواطنين على الأقل، وجرح عدد آخر، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين، وناديًا في مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

فيما قصفت طائرة مسيرة نادي الجزيرة الذي يؤوي نازحين وسط غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين.

وأشارت مصادر طبية إلى ارتقاء 25 شهيدا في غارات إسرائيلية، على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ صباح اليوم الثلاثاء.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 بقطاع غزة، إلى 44 ألفًا و502 شهداء، بالإضافة لـ 105 آلاف و454 مصابًا، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.