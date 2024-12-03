وزارة الصحة تنفي اعلان بلدة عانين منطقة موبوءة بداء الكَلب

رام الله - وطن: نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله من شائعات بأنها أعتبرت بلدة عانين في محافظة جنين منطقة موبوءة بداء الكَلب.

وقالت الصحة ان الأخبار الموثوقة الصادرة عن وزارة الصحة مصدرها الصفحة الرسمية الموثقة للوزارة على فيسبوك وموقعها الرسمي فقط.

واضافت ان هذا النوع من الشائعات يثير الذعر والقلق لدى المواطنين، لذلك تهيب من الجميع توخذي الدقة والحذر والتأكد من المعلومات من مصدرها الرسمي فقط.

وكانت شائعات قد رادت ان وزارة الصحة أعلنت بلدة عانين منطقة موبوءة بداء الكَلب.