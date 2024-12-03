مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات يعقد مائدة مستديرة حول الهيئات المحلية المغيبة عن العمليات الانتخابية

رام الله - وطن: نفذ مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات مائدة مستديرة على مدار 3 أيام كم 26 الى 28 تشرين الثاني/نوفمبر، في مدن نابلس ورام الله والبيرة والخليل ضمن مشروع بعنوان "هيئات محلية مغيبة عن العمليات الانتخابية" بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.



وحضر اللقاءات ممثلين عن الأحزاب السياسية، ووزارة الحكم المحلي، ولجنة الانتخابات المركزية، وممثلين للهيئات المحلية، حيث جرى تناول موضوع التزكية في الانتخابات، والمواقع التي لم تقدم قوائم للترشح، وبحث وإبراز الأسباب وراء هاتين الظاهرتين.

وجرى خلال اللقاء طرح الكثير من المداخلات التي ترجع الحاجة الملحة وراء إحداث تعديل وتغيير في الاليات التي يتم من خلال تشكيل القوائم، في مثل هذه التجمعات وخاصة ان عدد السكان قليل الامر الذي يعكس دور وتأثير العائلة والحزب في ذلك.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الأنشطة التي نفذت ضمن هذا المشروع حيث جرى اجراء بحث ميداني، وتعبئة استمارات على مستوى المواقع مع ممثلي الهيئات المحلية، وممثلي الأحزاب السياسية، والناشطين المجتمعيين ، اضافة الى عمل مقابلات على مستوى المحافظة مع ممثلي الأحزاب السياسية، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي ومنسقي لجنة الانتخابات المركزية، من منتصف شهر 09/2024 ولغاية منتصف شهر 11/ 2024 للوقوف على ابرز الاسباب لذهاب بعض المواقع للتزكية او عدم تقديم أي قائمة في المواقع المستهدفة في اعداد الدراسة.