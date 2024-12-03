القوات المسلحة اليمنية: نفذنا بالتعاون مع المقاومة العراقية 3 عمليات ضد أهداف للاحتلال في فلسطين المحتلة

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت بالتنسيق مع المقاومة الإسلامية في العراق ثلاث عمليات عسكرية نوعية استهدفت مواقع للاحتلال الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة ومنطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبا.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أنه تم استهداف هدفين للاحتلال شمالي فلسطين المحتلة باستخدام عدد من الطائرات المسيرة، واستهداف هدف حيوي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبا، وبعدد من الطائرات المسيرة.

وأكد البيان أن العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على استمرارها، بالتعاون مع مجاهدي المقاومة العراقية، في تنفيذ هذه العمليات حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة.