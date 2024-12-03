رئيس جامعة القدس يستقبل وزير الأوقاف وعميد "ميثاق" ويبحثون تعزيز التعاون

وطن: استقبل رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك وفدًا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية جاء على رأسه الوزير د. محمد مصطفى نجم، وعميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية- بيت المقدس "ميثاق" أ. محمود سعيد الأشقر، وذلك في مكتب رئيس الجامعة في الحرم الرئيس.

وبحث الطرفان إمكانية تعزيز التعاون ما بين الجامعة والوزارة لعقد مؤتمر في حوكمة الأراضي بالتنسيق مع مؤسسة ميثاق، وبناء شراكة ما بين الجهات الثلاثة في مجال إثبات ملكيات الأراضي والمخطوطات بالعمل مع قانونيين ومختصين في القانون الدولي.

وتحدث سماحة الدكتور محمد مصطفى نجم عن نشأته ودراسته وعمله عميدًا في كلية الشريعة بجامعة الأزهر في غزة، مبينًا ما تعرضت له الجامعة ومبانيها من تدمير واعتداءات جرّاء الحرب وجدّ طلبتها الذين يواصلون دراستهم ومناقشة رسائل تخرجهم من الخيام.

وأكد الوزير د. نجم أهمية التعاون ما بين وزارة الأوقاف وجامعة القدس في مجال حفظ التراث والمخطوطات، متحدثًا عن الحاجة للإعداد والتشبيك في مجال البحث العلمي للوصول لفضلى النتائج، كما أشار إلى المنح التي تقدمها الجامعة للطلبة من موظفي الوزارة وأهميتها.

من جانبه، رحّب رئيس الجامعة أ.د. أبو كشك بمبادرة التعاون مع وزارة الأوقاف وميثاق وضرورة إثراء هذه الأفكار والعمل الجدي الموحد لأن تثمر الشراكة، وتطرق إلى مساعي الجامعة لتنفيذ مبادرة طبية في غزة دعمًا للأهالي وطلبة الطب خاصة، متحدثًا عن برنامج الماجستير في الصحة العامة الذي تطرحه الجامعة في حرم غزة وقد أنتج خريجوه رسائل متميزة في الآونة الأخيرة.

وأشار أ.د. أبو كشك إلى مجهودات الجامعة في مجال الملكية والمخطوطات ومختلف مبادراتها في البلدة القديمة في المدينة في الترميم وحفظ الآثار، وتحدث عن المراكز الحقوقية الداعمة لصمود الأهالي المقدسيين والمواقع الأكاديمية للجامعة وكلياتها في القدس، كما استعرض أهم إنجازات الجامعة على المستوى البحثي والأكاديمي وحصولها على المرتبة الأولى فلسطينيًا والمرتبة 52 عربيًا و851 عالميًا وفقًا لتصنيف QS العالمي.

وأكد عميد ميثاق د. الأشقر أن أبواب المؤسسة مشرعة لمثل هذه المشاريع الهامة التي تستهدف حفظ التراث والمخطوطات، منوهًا إلى الاتفاقيات والشراكة العميقة التي تجمع ما بين الوزارة وجامعة القدس.