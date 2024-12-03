التحدي الذي يواجهه ترامب في الشرق الأوسط

كتب: داود كتاب – ترجمة وطن

لقد تغير الشرق الأوسط بشكل عميق منذ تولى دونالد ترامب منصبه آخر مرة. وفي حين يصعب التنبؤ بدقة بكيفية تعامل ترامب مع المنطقة هذه المرة - وخاصة إيران وغزة - يبدو من الواضح أن التحديات ستكون هائلة.

لم يكن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية مفاجأة للناس في الشرق الأوسط. لقد خططت الحكومات في المنطقة لذلك، وقبل أكثر من شهر من تنصيب ترامب، أصبحت مستعدة للتعامل معه. قد يجد ترامب نفسه غير مستعد، لأن الشرق الأوسط اليوم يختلف اختلافًا جوهريًا عن الشرق الأوسط الذي واجهه خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض. التغييران الأكبر هما إيران وغزة.

ابدأ بإيران. خلال فترة ولاية ترامب الأولى، مزق خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 للحد من البرنامج النووي الإيراني. بينما خلف الرئيس الإيراني في ذلك الوقت، المعتدل حسن روحاني، في عام 2021 من قبل المحافظ المتشدد الراحل إبراهيم رئيسي، فإن الرئاسة الآن يشغلها مرة أخرى معتدل نسبيًا، مسعود بيزيشكيان. حتى قبل تولي بيزيشكيان منصبه، كانت إيران منخرطة في التقارب مع جيرانها العرب، واستعادة العلاقات الدبلوماسية مع منافستها الإقليمية الكبرى، المملكة العربية السعودية، في مارس/آذار 2023. وكان هذا الانفراج غير المتوقع والبالغ الأهمية جزءًا من مبادرة مستمرة برعاية صينية، تهدف على ما يبدو إلى الحد من التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وهذا يقودنا إلى تحول آخر منذ تولى ترامب منصبه آخر مرة: فقد عززت كل من الصين وروسيا علاقاتهما مع إيران (ومع بعضهما البعض). وفي حين كان ترامب دائمًا عدائيًا تجاه الصين وإيران، فقد حافظ على نوع من "الصداقة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن خلال ولايته الأولى. ولكن في حين يبدو حريصًا على تنسيق خفض تصعيد الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط بشكل مباشر مع بوتن، فسوف يتعين عليه التنقل عبر مجموعة جديدة من ديناميكيات العلاقات.

على أية حال، سيكون من الصعب تحقيق خفض التصعيد في الأعمال العدائية في الشرق الأوسط. بدأت الحملة الوحشية التي تشنها "إسرائيل" ضد غزة ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، لكنها تسببت الآن في مستوى مروع من الوفيات بين المدنيين والنزوح والمعاناة. من المؤكد أنه مع توسط الولايات المتحدة وفرنسا في وقف إطلاق النار في لبنان، يبدو أن حملة "إسرائيل" ضد حزب الله قد انتهت قبل تنصيب ترامب. ولكن من الصعب التنبؤ بما إذا كان اتفاق "السلام" في لبنان سيجعل التوصل إلى اتفاق مماثل في غزة أسهل أو أكثر صعوبة، وخاصة لأن ترامب يفتقر إلى أي موقف واضح بشأن أي موضوع تقريبًا.

كان من الأسهل فهم الرئيس الأمريكي جو بايدن. فهو ووزير خارجيته أنتوني بلينكن يحملان قدرًا معينًا من الأمتعة الأيديولوجية الصهيونية. لذا، في حين حثت إدارة بايدن "إسرائيل" على وقف هجومها، وهددت بحجب المساعدات ما لم تتحسن ظروف المدنيين في غزة، فقد بررت بلا كلل تصرفات "إسرائيل" واستمرت في تزويدها بالأسلحة. وحتى في أعقاب وقف إطلاق النار في لبنان، ورد أن إدارة بايدن تمضي قدمًا في بيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل.

أظهر ترامب تفضيلًا مماثلًا لمصالح "إسرائيل". خلال إدارته الأولى، كسر عقودًا من السياسة المستقرة بنقل السفارة الأمريكية في "إسرائيل" إلى القدس، واعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة، وسحب التمويل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، البرنامج الرئيسي لدعم اللاجئين الفلسطينيين. كما بدأ عملية التطبيع العربي الإسرائيلي، حيث وقعت "إسرائيل" ما يسمى اتفاقيات إبراهيم مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان في 2020-2021. يخطط ترامب لإشراك الكثير من الشخصيات المؤيدة لإسرائيل في إدارته الجديدة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالحرب في غزة، فإن افتقاره إلى أي التزامات أيديولوجية ثابتة يعني أن هدفه بسيط: إبرام صفقة. أيا كان ما قد يتبين من هذه الصفقة فمن المؤكد أنه سيكون سيئًا للفلسطينيين، ليس فقط بسبب ميل الإدارة إلى تأييد "إسرائيل"، ولكن أيضًا لأن الوساطة الخارجية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.

يبدو السيناريو الأكثر ترجيحا هو نهاية الحرب الحالية والعودة إلى الوضع الراهن قبل السابع من أكتوبر، وليس أي نوع من الدفع نحو حل سياسي أوسع. لكن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب والطابع المؤيد لإسرائيل لإدارته يجعل الكثيرين في المنطقة قلقين من أنه قد يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لضم جزء من الضفة الغربية أو حتى يوافق على إنشاء مستوطنات يهودية في غزة. حاول ترامب بالفعل هندسة صفقة مؤيدة لإسرائيل، حيث أطلق خطته للسلام في الشرق الأوسط في يناير 2020. لكن ما أسماه "صفقة القرن" فشل بشكل بائس. المشكلة، التي يجب أن تكون واضحة بشكل صارخ الآن، هي أنه عندما لا يرى الفلسطينيون أي احتمال لحل الدولتين، فإنهم في النهاية يتصرفون على هذا النحو. لذا، حتى لو تفاوض ترامب على العودة إلى الوضع الراهن، فمن غير المرجح أن يصمد لفترة طويلة.

داود كتاب

داود كتاب، صحافي فلسطيني حائز على جوائز، وأستاذ سابق للصحافة في جامعة برينستون، ومدير سابق ومؤسس لمعهد الإعلام الحديث في جامعة القدس في رام الله.

المصدر: project-syndicate