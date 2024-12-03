الاحتلال يقتحم مستشفى طوباس الحكومي ويعتقل عددا من المواطنين بينهم طبيب

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مستشفى طوباس الحكومي، واعتقلت عددا من المواطنين، بينهم طبيب.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى، عقب قصف مركبة عند مدخل عقابا، أدى إلى استشهاد مواطنين، وإصابة آخر.

وأشارت المصادر إلى أن تلك القوات اعتقلت طبيبا وعددا من المواطنين من داخل المستشفى، بعد التنكيل بهم.

وحسب وزارة الصحة، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 600 هجوم على مرافق الرعاية الصحية والعاملين في الضفة الغربية، بما فيها الصحة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.