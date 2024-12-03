جامعة القدس تصدر أول نسخة من مجلة “المقدسية” باللغة الإنجليزية

رام الله - وطن: أصدرت جامعة القدس أول نسخة من مجلة "المقدسية" باللغة الإنجليزية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المعرفة وإبراز القضايا الأكاديمية والثقافية المرتبطة بالقدس على الساحة العالمية.

وتتضمن النسخة الأولى من المجلة العديد من المقالات المهمة التي تغطي موضوعات متنوعة، بما في ذلك التاريخ، والثقافة، والسياسة، والتحديات الراهنة التي تواجه المدينة المقدسة. ومن أبرز القضايا التي تناولتها المجلة في عددها الأول، التهديدات الإسرائيلية الحالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وما تمثله هذه التهديدات من تداعيات خطيرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين ودور الوكالة في دعمهم.

ويترأس هيئة تحرير مجلة “المقدسية” الأستاذ الدكتور سعيد أبو علي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين المتميزين الذين ساهموا بخبراتهم في إنتاج محتوى علمي يعكس رؤية المجلة وأهدافها في خدمة القضايا الوطنية والإنسانية.

وتاتي هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية لتعزيز الحضور الأكاديمي الدولي وتسليط الضوء على القضايا الفلسطينية من خلال الإنتاج الفكري المتميز. كما أشارت إلى أن المجلة ستكون منصة لتبادل الأفكار والأبحاث التي تسهم في تعزيز الفهم العميق للقضايا المتعلقة بالقدس وفلسطين.

يُذكر أن المجلة ستُصدر بشكل دوري، مع إمكانية الوصول إليها إلكترونياً لتسهيل وصولها إلى الباحثين والمهتمين حول العالم.

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