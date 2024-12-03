شهيدان جراء قصف الاحتلال مركبة عند مدخل عقابا شمال طوباس

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة أن شهدين وإصابة متوسطة في الأطراف السفلية وصلوا إلى مستشفى طوباس الحكومي، جراء قصف الاحتلال لسيارة قرب بلدة عقابا.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مركبة شمال محافظة طوباس.

وقالت مصادر محلية ان طائرات الاحتلال قصف مركبة عند مدخل عقابا، وهو ما اكده لاحقا المتحدث باسم جيش الاحتلال من استهداف خلية للمقاومة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من حاجز تياسير شرقا الى مكان المركبة المستهدفة.

وقال الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى السياره التي استهدفت في بلدة عقابا قضاء طوباس