بنك الاسكان يتبرع بأجهزة الكترونية لمدرسة ذكور إحسان سمارة الثانوية- طولكرم

رام الله - وطن: قام بنك الاسكان ومن واقع المسؤولية الاجتماعية وضمن سياسة التعاون المشترك بين البنك ومؤسسات المجتمع المحلي، بالتبرع بأجهزة الكترونية لمدرسة ذكور إحسان سمارة الثانوية- طولكرم، وذلك سعياً منه لتحسين البيئة المدرسية وتطوير الوسائل التعليمية المنهجية واللامنهجية.

وبدورها شكرت مديرية التربية والتعليم في طولكرم وإدارة المدرسة بنك الاسكان على دعمه، مشيرة بأهمية التبرع ودوره في تطوير العملية التعليمية في المدرسة ومساعدة المعلمين على إيصال الرسالة بأحدث الطرق.

وتأتي هذه المبادرة ضمن دور بنك الإسكان لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية المستدامة وروح المسؤولية في عدة مجالات والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وحرصه على تطوير المسيرة التعليمية.