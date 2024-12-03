"ضربة لم يشهدها التاريخ".. ترامب يهدد الشرق الأوسط بـ"الجحيم"

رام الله - وطن: هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، بأن الشرق الأوسط سيواجه "الجحيم كلّه" إذا لم يتم إطلاق جميع الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة قبل يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، إن "الجميع يتحدث عن الرهائن الذين يحتجزون بعنف شديد وغير إنساني وضد إرادة العالم بأسره في الشرق الأوسط، لكن الأمر كله كلام ولا عمل!".

وأكد أن المسؤولين "سيتعرضون لضربة أشد مما تعرض له أي شخص آخر في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الطويل والحافل"، مضيفاً باستخدام الأحرف الكبيرة تعبيراً عن الغضب والصراخ "أطلقوا سراح الرهائن الآن".

وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس الحالي جو بايدن، إنه "يشعر بصدمة وغضب شديدين" إثر إعلان وفاة الرهينة الأميركي لدى حركة حماس في غزة، أومير نوترا.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد مقتل نوترا، وهو أميركي إسرائيلي يبلغ من العمر 21 عاما، كان يعمل قائد دبابة في جيش الاحتلال، موضحا أنه قُتل في 7 أكتوبر 2023 .