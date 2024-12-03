الصين تطلع لتوفير منصة اعلامية تفاعلية متخصصة بمصداقية عالية وتقنية متقدمة

وطن: جمع المنتدى العالمي لوسائل الاعلام المرئي للثاني عشر اليوم الثالث من ديسمبر في مدينة تشيوانتشو الساحلية في مقاطعة فوجيان قادة وسائل الاعلام والخبراء والمتخصصين بصناعة الفيديوهات ، وهو منتدى صحفي مهني سنوي، أطلقته وكالة أنباءCCTV في عام ٢٠١١، ويركز على دراسات اتصال المحتوى المرئي والابتكار، ويكرس نفسه لتوفير منصة متخصصة وتفاعلية لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية، وكان شعاره في درته الثانية عشر هذه "الذكاء بلا حدود ، رؤية تتجاوز الأفق ،دور وسائل الإعلام في الإتصال والتبادل الثقافي ".

يجمع المنتدى ٩٤ محترفا اعلاميا من ٧٢ منطقة اعلامية رئيسية ومنظمات دولية من اكثر من ٦٠ دولة ومنطقة، ومن بين الضيوف البارزين الحاضرين رئيس وزراء قير غيز ستان الاسبق، والأمين العام لاتحاد اذاعات اسيا والمحيط الهادي، والمدير العام لاتحاد اذاعات الدول العربية، والرئيس التنفيذي لاتحاد الاذاعات الافريقية، والمدير الاداري لشبكة الاخبار الاوروبية ، والمدير الاداري لتحالف اخبار امريكيا اللاتنية، ورئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لوكالة فرانس برس، وكبار الممثلين عن مؤسسات رويترز، ووكالة اسيوشيتد برس،وادارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة .

كشف المنتدى الاعلامي العالمي عن احدث الانجازات في التعاون الاعلامي بين الشركاء ، الصينين والدوليين ، وضم مناقشة معمقة مع محترفي الاعلام حول مواضيع عدة، مثل الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتمكين الاتصالات الاعلامية و دور وسائل الاعلام في تعزيز التبادل الثقافي والمشاركة الدولية.

وجاء هذالمنتدى في وقت يتطلع فيه الصينيون لخلق واقع افضل لدول الجنوب الاعلامي من خلال التعاون بمجالات عدة وعلى رأسها الاعلام والمحتوى المرئي، وخلق واقع اعلامي في العالم الافتراضي يخدم مصالح الجنوب العالمي ويشكل حالة ملائمة للاتصال والترويج ، واستخدام اعلى التقنيات لجعل شعوب الجنوب العالمي وشعوب العالم تحصل على الاخبار والمعلومات بطريقة اسرع وأكثر مصداقية وبتقنيات عالية متطورة، وتحارب المعلومات الكاذبة والمضللة وترويج القيم الانسانية الجيدة بدقة عالية، وتكون قادرة على بث وترويج ونشر الظروف السياسية والاقتصادية لجميع الدول الشريكة دون تضليل، وبعيدا عن الهيمنة التي تمارسها وسائل الاعلام الغربية على الاخبار العالمية، وعملية التضليل الممنهجة والكيل بمكيالين وبمعايير اعلامية متناقضة، التي تمارس من قبل وسائل الاعلام هذه والقائمين عليها، والتي كانت واضحة جليا في الحرب الاخيرة على غزة.