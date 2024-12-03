الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في المزرعة الشرقية ويعتقل فتيين في المغير

وطن: أصيب شاب من سلواد شرق رام الله، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت الرصاص على مركبته في بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الظهر خلال قيادته مركبته، وجرى نقله لأحد مستشفيات رام الله، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.

وفي السياق ذاته، اعتقل الاحتلال الفتين عمر رائد حج محمد، وأدهم محمد زغير، وكلاهما يبلغان من العمر 17 عاما، بعد مداهمة منزلي ذويهما في قرية المغير شمال شرق رام الله.

كما داهمت قوات الاحتلال إحدى البنايات السكنية قرب مسجد العين بمدينة البيرة.