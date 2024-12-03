الدفاع المدني في غزة: 70% من الشهداء في شمال غزة تحت الأنقاض

وطن: أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، أن أكثر من 70% من الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان المتواصل على شمال القطاع، لا زالوا تحت أنقاض المنازل ولم يتم انتشالهم.

وقال بصل، أمس الاثنين، إن هناك أكثر من 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المنازل في قطاع غزة.

ورجح بأن يكون هذا العدد قد ارتفع بسبب وجود أعداد كبيرة من الشهداء لا زالوا تحت الأنقاض في شمال القطاع منذ بدء العدوان الأخير على شمال القطاع قبل شهرين، والذي خلف حتى الان أكثر من 2700 شهيد نتيجة القصف والغارات في بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون.

وأشار إلى وجود أحياء تحت الأنقاض، مناشدا العالم بالمساعدة في انتشالهم.

وقال: "حتى هذه اللحظة تردنا مناشدات من مواطنين تفيد بأنهم أحياء تحت الأنقاض".

وأضاف: "نناشد العالم ضرورة التدخل الفوري والعاجل لحماية الأحياء قبل أن يفارقوا الحياة".