الاحتلال يواصل خرق الهدنة.. 10 شهداء في عدوان على جنوب لبنان

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق الهدنة مع لبنان والمعلن منذ فجر الأربعاء، عبر شنه سلسلة غارات على المناطق اللبنانية واستمرار تحليق المسيرات فوق البلدات والمناطق في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت.

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة شهداء الاعتداءات الإسرائيلية اليوم إلى 10، في حصيلة غير نهائية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق، باستشهاد 4 أشخاص وتسجيل إصابة من جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة طلوسة في الجنوب، وبارتقاء 5 شهداء وإصابة اثنين آخرين من جراء غارة للاحتلال على بلدة حاريص في الجنوب.

ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات على البلدات الجنوبية عبر شنه غارات استهدفت أطراف جباع، وادي عزة، منطقة الخريبة بين الخيام وراشيا الفخار، يارون، تلة برغز وأطراف بلدة شبعا.

وتزامنت هذه الاعتداءات مع مواصلة مسيّرات الاحتلال التحليق على علو منخفض في سماء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.

وكانت أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، الاثنين، عن تنفيذها رداً دفاعياً أولياً تحذيرياً، مستهدفةً موقع رويسات العلم التابع لـجيش الاحتلال في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وفي بيانٍ لها، قالت المقاومة إن الرد جاء على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف الحرب المعلن عن بدء سريانه فجرَ نهار الأربعاء في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

واتخذت الخروقات أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت.

وأيضاً تم تنفيذ هذه العملية، بعد مراجعات عديدة للجهات المعنية لوقف هذه الخروقات، إلا أنّها لم تفلح، بحسب ما أكد بيان المقاومة.

المصدر:"الميادين"