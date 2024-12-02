مسؤول أميركي: "إسرائيل" تلعب لعبة خطيرة بسبب خروقاتها المتكررة في لبنان

وطن: أعربت إدراة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن القلق من احتمال انهيار وقف إطلاق النار في لبنان والذي وصفته بـ" الهش"، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي.

وأوضح المسؤول الأميركي للموقع أنّ إدارة بادين ترى أنّ "إسرائيل" تلعب لعبة خطيرة، على ضوء خروقاتها المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار وشنّها اعتداءات على لبنان.

وفي سياق متصل، أكد الموقع أنّ المبعوث الأميركي، عاموس هوكستين، أبلغ "إسرائيل" بأنه يتعيّن عليها إفساح المجال لآلية مراقبة وقف إطلاق النار لكي تبدأ العمل، ناقِلاً رسالة مفادها أن "إسرائيل تطبّق وقف إطلاق النار بطريقة عدوانية للغاية".

من جهتها، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ الولايات المتحدة بعثت في الأيام الأخيرة إلى "إسرائيل" رسالة من كلمة واحدة بشأن الخروقات في لبنان: "اهدأوا".

وتحدّثت القناة الإسرائيلية عن مخاوف فرنسية موجودة من انتهاكات "إسرائيل"، مشيرةً إلى مخاوف أميركية أيضاً.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد أعلنت، مساء الاثنين، تنفيذها رداً دفاعياً أولياً تحذيرياً، مستهدفةً موقع رويسات العلم التابع لـ"جيش" الاحتلال في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وأكدت المقاومة، في بيانٍ، أن الرد جاء على أثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها الاحتلال لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجر الأربعاء في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وشدّدت المقاومة على أنّها نفّذت هذا الردّ بعد أن فشلت مراجعات عديدة للجهات المعنية لوقف هذه الخروقات الإسرائيلية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شنّ اعتداءات على لبنان مخترقاً الاتفاق في أيامه الأولى ما أدى إلى استشهاد وجرح مواطنين.، كما يستمرّ انتهاك طائرات الاحتلال المعادية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت.

المصدر:"الميادين"