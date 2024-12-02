ترامب: سيكون هناك "مشكلة خطيرة" في الشرق الأوسط إذا لم يُفرج عن المحتجزين بغزة قبل تنصيبي

وطن: قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الاسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، فسيكون هناك "مشكلة خطيرة" في الشرق الأوسط.

وذكر ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الطويل والحافل".

وأضاف ترامب أن "الجميع يتحدث عن الرهائن بوحشية وبشكل غير إنساني وبما يتعارض مع إرادة العالم، ولكنها مجرد أحاديث دون أفعال".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت مساء اليوم أن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزين لديها قُتلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأكدت أن معظمهم قضوا بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت الحركة في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بمنصة تليغرام- إن بعض هؤلاء فُقدت آثاره بسبب "المجرم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعنته".

وحذرت الحركة "من أن استمرار العدوان (الإسرائيلي) يرفع حصيلة قتلى أسرى الاحتلال".

والتقديرات الإسرائيلة تشير الى وجود 101 أسرى محتجزين في قطاع غزة.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.



المصدر : الجزيرة + وكالات