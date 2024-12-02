شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على شمال ووسط قطاع غزة

وطن: استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، تجمعا للمواطنين في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت تجمعا للمواطنين في شارع الجلاء، ما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة نتيجة إطلاق آليات الاحتلال النار على مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة شمال القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرات الاحتلال على محل تجاري في شارع عمر المختار بمدينة غزة، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين بحي الصبرة جنوب المدينة.

وانتشلت طواقم الأمم المتحدة جثمان شهيد طفل، وسلمته للطواقم الطبية عند جسر وادي غزة على شارع الرشيد.

وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة ومدفعيته، محيط مفترق الصناعة غرب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الصفطاوي غرب جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال تجاه الحي. كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة بيت لاهيا، ونسفت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة.

وفي وسط القطاع، استشهدت طفلة وأصيب مواطن، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة مخيم 1 في النصيرات، كما أصيب 5 مواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة بلوك 9 في مخيم البريج، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 30 مواطنا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ صباح اليوم، من بينهم 17 في وسط وجنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,466 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,358 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.