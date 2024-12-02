شهيدان وعدد من الإصابات في استهداف سوق عمر المختار وسط غزة

وطن: استهدف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، سوقاً مكتظاً بالمدنيين شرق ميدنة غزة، ما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة آخرين، في حصيلة أولية.

وقالت مصادر محلية، أن الحريق جراء القصف التهم جزءاً كبير من سوق عمر المختار الشعبي، وحاول المواطنون بأدوات بسيطة إطفاءه لكن دون جدوى.

وتحدثت مصادر طبية في المستشفى المعمداني عن وصول عدد كبير من الجرحى الأطفال نتيجة استهداف السوق بعدد من الصواريخ.

وفي سياق آخر، تعاملت مشافي قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 145 شهيدًا ومصابًا، إثر استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ 423 تواليًا، والمجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة: "وصل للمستشفيات 37 شهيدًا و108 جرحى، نتيجة مجازر الاحتلال الجديدة في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأردفت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 في قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و466 شهيدًا، بالإضافة لـ 105 آلاف و358 مصابًا بجراح متفاوتة.