المقاومة: استهدفنا تحشدات الاحتلال وآلياته في منطقة الصفطاوي شمال غزة

وطن: تواصل المقاومة عملياتها النوعية في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وعرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية،حماس، مشاهد توثق استهداف آليات الاحتلال في منطقة الصفطاوي، شمالي مدينة غزة.

فيما وأكدت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، دكّها تحشداً لقوات الاحتلال غرب دوار الصفطاوي بالقرب من شارع الشهيد أحمد ياسين، بقذائف "الهاون".

وأمس، أعلنت القسام استهدافها دبابتَي "ميركافا" إسرائيليتيْن بقذيفتَي "الياسين 105" بالقرب من مفترق الخياط في حي الجنينة، شرق مدينة رفح.