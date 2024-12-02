حزب الله: استهدفنا مواقع للاحتلال في تلال كفر شوبا المحتلة

وطن: قال حزب الله، انه رد على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار باستهداف موقع تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وأكد الحزب، في بيان له، اليوم الاثنين، انه نفذ مساء اليوم "ردّا دفاعياً أولياً تحذيرياً مستهدفةً موقع رويسات العلم التابع لجيش الاحتلال".

وبين أن هذا الرد يأتي إثر الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن والتي يبادر إليها الجيش الإسرائيلي، "والتي تتخذ أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان".

وأضاف الحزب أنه "يأتي الرد بعد فشل مراجعات الجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح".

وأشار بيان الحزب أن تلك الخروقات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح، إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت، وختم بالقول "وقد أُعذِر من أَنذر".

وبدأ فجر اليوم الأربعاء الماضي، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي، بعد مواجهة عسكرية مفتوحة استمرت لأكثر من شهرين.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار أن "إسرائيل" لن تنفذ أي عملية عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك من البر والجو والبحر، وأن لا يقوم حزب الله وجميع تنظيمات المقاومة الأخرى في الأراضي اللبنانية بأي عمل مقاوم ضد "إسرائيل".

وينص الاتفاق على اعتراف "إسرائيل" ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

كما يؤكد الاتفاق، أن التزامات "إسرائيل" ولبنان بعدم تنفيذ أي هجوم لا ينفي حق الطرفين في ممارسة حق الدفاع الذاتي.

وينص الاتفاق أيضًا، أن القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان ستكون الجهة المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان.

وشن الاحتلال الإسرائيلي في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، عدوانه على كل المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن العدوان الإسرائيلي على البلاد أسفر عن 3 آلاف و583 شهيدا و15 ألفا و244 جريحا.