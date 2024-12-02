في رد أولي على خروقات الاحتلال .. حزب الله يعلن قصفه موقع رويسات العلم في كفر شوبا المحتلة

رام الله - وطن: أعلن حزب الله اليوم عن قصفه موقع رويسات العلم العسكري في تلال كفر شوبا المحتلة.

ويعد هذا الاعلان الأول من نوعه منذ الاعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في لبنان.

وقال حزب الله في بيان عسكري مقتضب "على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجرَ نهار الأربعاء في 27 تشرين الثاني 2024، والتي تتخذ أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح، إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت، وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، نفذت المقاومة الإسلامية مساء اليوم الإثنين ردّا دفاعياً أولياً تحذيرياً مستهدفةً موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة."