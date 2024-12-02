لبنان: خروقات الاحتلال مستمرة.. استهداف جرافة وإصابة عسكري في الهرمل وقصف على الخيام

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان عبر استهداف القرى الحدودية الجنوبية، وأيضاً في البقاع.

وفي أحدث خروقاته، أغار الاحتلال من مُسيّرة على جرافة كانت تقوم بأعمال قرب أحد مراكز الجيش في بلدة حوش السيد علي، شمال قضاء الهرمل، ما أدّى إلى إصابة جندي في الجيش اللبناني بجروح.

وأعلن الجيش اللبناني على منصة "إكس" أنّ "مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت جرافة للجيش أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبّارة العسكري في منطقة حوش السيد علي- الهرمل، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة".

وفي الجنوب، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، أنّه "في خرق فاضح لاتفاقيّة الهدنة، أقدمت طائرة مسيّرة تابعة للعدوّ الإسرائيليّ على استهداف أحد عناصر أمن الدولة العريف مهدي خريس من مديريّة النبطية الإقليمية بصاروخ موجه، وذلك أثناء أدائه لواجبه الوطني، ممّا أدّى إلى استشهاده".

وشددت المديرية، في بيان، على أنّ "هذا الاعتداء يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية، ويؤكد الطبيعة العدوانية للاحتلال الذي لا يلتزم بأي اتفاقيّات أو مواثيق دوليّة".

وكان الاحتلال قد أطلق أيضاً رشقات رشاشة في اتجاه المنازل في بلدة الناقورة، وذلك بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاء صور.

كما أطلق الاحتلال 4 قذائف مدفعية معادية على الخيام منذ بعض الوقت، حيث أصابت قذيفة إحدى الشاليهات بين سهل مرجعيون والخيام، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأمس، تعرضت أطراف بلدة مارون الرأس لنيران رشاشات معادية قرب الخط الأزرق.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في الخيام، سمع صداها في أرجاء الجنوب، فيما تصاعدت أعمدة الدخان.

وتأتي هذه الانتهاكات الإسرائيلية في خرق واضح لبنود وقف إطلاق النار في لبنان. لكن، وعلى الرغم من هذه الخروقات، يستمر اللبنانيون في العودة إلى قراهم ومنازلهم في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

المصدر: "الميادين"