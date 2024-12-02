الاحتلال يخطر بوقف العمل في بركس ومسكنين بمسافر يطا جنوب الخليل

رام الله - وطن: أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، بوقف العمل في بركس ومسكنين بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان أسامة مخامرة، بأن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في بركس في قرية التبان بمسافر يطا، تعود ملكيته للمواطن ناصر محمود اعبيد، كما سلّمت المواطن رائد العمور إخطارين بهدم مسكنين من الطوب والصفيح يملكهما في خربة الفخيت بمسافر يطا جنوبا.

وفي السياق ذاته، جرف مستوطنين عدة دونمات من أراضي المواطنين بمنطقة أم السمسم في بلدة الظاهرية جنوبا.