"الديمقراطية" تدين "العدوان الإرهابي" على شمال سوريا، وتدعو للتوقف عن التدخل بالشأن السوري الداخلي

وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية، "الهجمة الإرهابية" التي شهدها شمال سوريا، "على يد الميليشيات والمجموعات الإرهابية المدعومة إقليمياً"، ورأت في ذلك "محاولة مكشوفة للضغط على دمشق، وجرها نحو الإنخراط في سياسات تتساوق في أبعادها المحلية والإقليمية، مع مشاريع الهيمنة التركية والأميركية والإسرائيلية."

ودعت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه "إلى وقف التدخل بالشؤون الداخلية لسوريا، وعدم عرقلة مسيرتها نحو إستعادة وحدتها الداخلية، واستقرارها وأمنها السياسي والإقتصادي، كما دعت الذين وقفوا وراء الهجمة الإرهابية على شمال البلاد، إلى الكف عن هذه السياسات التي من شأنها أن تلحق الضرر بالجميع، خاصة وأن أبواب القوى الإرهابية مشرعة للإنسياق مع أكثر المشاريع عداء للمنطقة وشعوبها، كما أكدت على ذلك التجارب الدموية التي تعرض لها أكثر من بلد في السنوات الماضية."

وأكدت الجبهة الديمقراطية "ثقتها بقدرات الجيش العربي السوري، بدعم من حلفاء سوريا، على تطهير البلاد من دنس الإرهاب، وإعادة بسط السيادة الوطنية فوق كل شبر من التراب الوطني السوري "