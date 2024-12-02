الصحة في عزة: 37 شهيدًا و108 مصابين بـ4 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة

رام الله - وطن: أفادت وزارة الصحة بغزة بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 37 شهيدًا و108 إصابات خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,466 شهيدًا و105,358 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.