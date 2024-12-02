الحرس الثوري الإيراني: الاحتلال فشل في القضاء على حزب الله

رام الله - وطن: قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني محمد نائيني ، أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه المتعلقة بالقضاء على حزب الله سواء سياسيًا أو عسكريًا، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني يعيش حالة من العجز أمام عمليات المقاومة الناجحة والمتواصلة.

وأكد نائيني أن الاحتلال كان يتأمل في تعويض خسائره في لبنان وغزة من خلال محاولة إشغال المقاومة في سوريا، لكنه فشل في تحقيق أي اختراق استراتيجي.

وأشار إلى أن محاولات نزع سلاح حزب الله أو تقليص نفوذه السياسي باءت بالفشل، مما أجبر الاحتلال على "الاستسلام أمام قوة المقاومة وتكتيكاتها المتطورة."

وأوضح المسؤول الإيراني أن "التاريخ يشهد على إجرام الكيان الصهيوني المستمر، وهناك احتمال لخرق وقف إطلاق النار في ظل التصعيد المستمر من قِبله."