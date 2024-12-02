النائب العام يشارك في المؤتمر الإقليمي الحادي عشر للنواب العموم لمنطقة آسيا والمحيط في هونغ كونغ

رام الله - وطن: شارك وفد من النيابة العامة ، برئاسة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في أعمال المؤتمر الإقليمي الحادي عشر للنواب العموم لمنطقة آسيا والمحيط، الذي نظمته الرابطة الدولية للنواب العموم (IAP) في هونغ كونغ خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2024، وضم الوفد مساعد النائب العام الأستاذ عبد الناصر دراغمة ورئيس النيابة العامة الاستاذ نشأت عيوش.

وناقش المؤتمر، الذي شهد مشاركة واسعة من النواب العموم ومُمَثلي النيابات العامة في منطقة آسيا والمحيط ومُمَثلي المنظمات القانونية الدولية، عدة موضوعات هامة تتعلق بالعدالة الجنائية، بما في ذلك مكافحة الجرائم العابرة للحدود والجريمة الإلكترونية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المتزايدة، كما تركزت النقاشات على بناء القدرات وتطوير أدوات العدالة الجنائية في ظل التطورات التكنولوجية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوفد الفلسطيني سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وفود النيابات العامة المشاركة بأعمال المؤتمر، حيث تم بحث فرص التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في القضايا المتعلقة بالجرائم التكنولوجية والعابرة للحدود وتطوير نظم العدالة الرقمية.

وتأتي هذه المشاركة بدعم من برنامج سواسية المشترك 3 لدعم العدالة وتعزيز سيادة القانون، حيث أن هذه المشاركة تعكس جزءً من جهود النيابة العامة لتعزيز حضورها الدولي وتطوير آليات عملها بالتنسيق مع شركائها الدوليين، بما يعكس حرصها على ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في ظل التحديات