سموتريتش يجدد دعوته إلى احتلال قطاع غزة واستيطانه

رام الله - وطن: جدد وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، دعوته إلى احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه، إضافة إلى معارضته إبرام اتفاق مع حركة حماس لتبادل أسرى ووقف حرب الإبادة.

وقال سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" لهيئة البث "الإسرائيلية": "أنا شخص يميني أؤمن بالاستيطان في أرض إسرائيل" على حد زعمه.

وأضاف "لدينا مناقشات حول اليوم التالي (مستقبل غزة بعد حرب الإبادة)، إنها ليست جزءا من أهداف الحرب، هناك مناقشات، هناك تقييم لليوم التالي."