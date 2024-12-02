وسائل اعلام عبرية: تحقيق مع ضابطين كبيرين مقربين من بن غفير تتعلق بفساد أخلاقي

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، إن شرطة الاحتلال بدأت تحقيقًا مع ضابطين كبيرين مقربين من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "إيتمار بن غفير"، على خلفية قضية تتعلق بفساد أخلاقي.

وجاءت هذه الخطوة وسط توترات داخلية تعصف بجهاز شرطة الاحتلال، الذي يعاني من أزمات متعددة.

وفي تصريح مثير للجدل، وصف "إيتمار بن غفير" التحقيق بأنه "محاولة انقلاب على جهاز الشرطة"، معتبرًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقويض عمله كوزير وإضعاف سيطرته على المؤسسة الأمنية.