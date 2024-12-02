الاحتلال يقتلع نحو 150 شجرة زيتون في قرية المنيا شرق بيت لحم

رام الله - وطن: اقتلعت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، عشرات أشجار الزيتون في قرية المنيا، شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، بأن قوات الاحتلال، اقتلعت نحو 150 شجرة زيتون في منطقة البقعة غرب القرية، على جانب الشارع الرئيسي، الذي يربط بيت لحم بريفها الشرقي.

ويعيش أهالي قرية المنيا تحت وطأة خطر مزدوج يجمع بين عنف المستوطنين وسياسات الاحتلال الهادفة إلى تهجيرهم من أراضيهم.

وتمتد أراضي القرية إلى برية المنيا التي تصل حدودها إلى البحر الميت، والتي تقدر مساحتها بعشرات آلاف الدونمات، وأصبحت في الآونة الأخيرة هدفا لمحاولات استيلاء المستوطنين، الذين يسعون إلى شق طريق استيطاني يعزل القرية عن محيطها ويخدم ربط المستوطنات ببعضها.

وأغلقت سلطات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جميع مداخل القرية، ما أدى إلى شلل شبه تام في حركة السكان، فبات الوصول إلى أراضيهم الزراعية أو مناطق الرعي شبه مستحيل.