الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السموع جنوب الخليل واعتقلت الشابين خليل يوسف الحوامدة، وابراهيم اسماعيل الدغامين، ومن بلدة حلحول شمال الخليل اعتقلت الفتى زيد رامي علان، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل تعود ملكيتها لعائلة دودين في قرية كرزا ومنزل شاهر أبو فضه في مخيم الفوار جنوب الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.