قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من رام الله والخليل وتكثف إجراءاتها العسكرية

رام الله - وطن: شنت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت ستة شبان مواطنين من محافظتي رام الله والبيرة والخليل، وسط تصعيد ملحوظ في الإجراءات العسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها بشكل دقيق.

والشبان هم: قصي مسعود مخلوف (21عاماً)، ومعتز خميس نخلة (20 عامًا) من مخيم الجلزون شمال رام الله، وصلاح عمرو دار خليل (20 عامًا) من بلدة سنجل شمال المحافظة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، حيث اقتحمت بلدة السموع جنوب المدينة واعتقلت: خليل يوسف الحوامدة، وإبراهيم إسماعيل الدغامين، وفي بلدة حلحول شمال الخليل، تم اعتقال الفتى: زيد رامي علان.

وشملت حملة الاحتلال أيضًا تفتيش عدد من المنازل في قرية كرزا، تعود ملكيتها لعائلة دودين، بالإضافة إلى منزل المواطن شاهر أبو فضة في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وخلال الحملة، أقدمت قوات الاحتلال على تخريب محتويات المنازل، ما تسبب بحالة من الذعر بين السكان.

وكثفت قوات الاحتلال وجودها العسكري في محيط الخليل، حيث نصبت عدة حواجز على مداخل المدينة وبلداتها ومخيماتها. كما أغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية باستخدام بوابات حديدية ومكعبات إسمنتية وسواتر ترابية، مما زاد من معاناة المواطنين وصعّب تنقلهم بين المناطق المختلفة.

تأتي هذه الحملة في إطار التصعيد المستمر من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي يشمل اعتقالات يومية ومداهمات للمنازل، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

وتثير هذه الانتهاكات مخاوف واسعة حول استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.