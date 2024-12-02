الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة في كفل حارس ودير استيا

وطن: شنّت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات وعمليات تحقيق ميداني واسعة في بلدتي كفل حارس ودير استيا شمال غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفل حارس وداهمت منازل المواطنين واحتجزت حوالي 25 مواطنا من عائلات مختلفة وأجرت تحقيقا ميدانية معهم بعد أن اتخذت أحد المنازل مركز تحقيق.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير استيا وحققت ميدانيا مع م 6 مواطنين بينهم ثلاثة اشقاء هم: جهاد وأمجد وعبد الرحمن نهاد عبد الله، وتم الإفراج عنهم جميعاً لاحقاً.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من حملات الاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين في محافظة سلفيت، ترافقها اعتداءات بالضرب وتهديدات إلى جانب تخريب ممتلكات ومنازل المواطنين.