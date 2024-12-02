أسيران من جنين وقرية زبوبا يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل الأسيران محمد جمال عقل من مدينة جنين، اليوم الإثنين، عامه الـ 23 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن عقل معتقل منذ عام 2002، وحكمت سلطات الاحتلال عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، كما وتوفي والده العام الماضي وحرمه الاحتلال من وداعه.

وأضاف سمور، أن المعتقل مراد حسن ذياب أبو زيتون من قرية زبوبا غرب جنين، دخل عامه الـ22 والأخير في سجون الاحتلال وهو معتقل منذ العام 2003، ويقضي حكماً بالسجن 22 عاماً.