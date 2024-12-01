الاحتلال يقتحم بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدتي كفر اللبد وعنبتا، شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر اللبد من جهة قرية شوفة المجاورة لها، وجابت شوارعها الرئيسة، قبل أن تتوجه إلى عنبتا.

وأضافت أن آليات الاحتلال تجولت في مختلف الشوارع وأحياء بلدة عنبتا، وتحديدا الشارع الرئيس، والجبل الجنوبي، وسط أعمال تفتيش في تلك المناطق، قبل انسحابها صوب حاجز عناب العسكري عند مدخلها الشرقي.

وتشهد عنبتا وكفر اللبد اقتحامات شبه يومية من قبل الاحتلال، خاصة عند ساعات المساء، يتخللها في كثير من الأحيان إطلاق الأعيرة النارية تجاه المواطنين.