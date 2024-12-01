القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية نوعية ضد سفن أميركية في البحر الأحمر

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت مدمرة أميركية وثلاث سفن إمداد تابعة للبحرية الأميركية في البحر الأحمر.

وأوضح سريع أن السفن المستهدفة تشمل المدمرة الأميركية وثلاث سفن تحمل أسماء: Stena Impeccable، وMaersk Saratoga، وLiberty Grace.

تأتي هذه العملية في ظل التصعيد المستمر في المنطقة، حيث أكد سريع أن قواتهم مستمرة في الدفاع عن السيادة اليمنية ومواجهة أي تدخل خارجي.