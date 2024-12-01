بالفيديو| كتائب القسام: نفذنا كمينا مركبا ضد جنود الاحتلال شرقي مدينة رفح

وطن: بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأحد، مشاهد من الكمين الأول بعملية "الانتصار لدماء السنوار".

وتضمنت المشاهد كمينا مركبا ضد جنود وآليات الاحتلال في محيط مفترق برج عوض بحي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم الجمعة بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

واحتوت المشاهد مراحل الإعداد والتجهيز للكمين، ورصد جنود وآليات الاحتلال في موقع الكمين، وعملية قنص عدد من جنود الاحتلال، واستهداف جرافة D9 بقذيفة الياسين 105، بالإضافة لاستهداف مبنى يتحصن بداخله عدد من الجنود بقذيفة مضادة للأفراد.

وعرضت كتائب القسام في نهاية الفيديو لقطات من الكمين الثاني ضمن عملية "الانتصار لدماء السنوار"، ودعت لترقب عرض المشاهد.

إلى ذلك، أعلنت كتائب القسام عن استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال في مدينة غزة خلال اليومين الماضيين.

وقالت كتائب القسام أن مقاتليها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال، عن استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "صدمية" ظهر الجمعة الماضية، ومقتل من فيها.

كما أبلغوا عن تدمير دبابة من نوع "ميركفاه" بعبوة "شواظ" صباح أمس السبت في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

واستشهد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، في السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في اشتباك مسلح مع قوة إسرائيلية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويعتبر الاحتلال الشهيد السنوار مهندس عملية "طوفان الأقصى" النوعية التي انطلقت شرارتها فجر السابع من 7 أكتوبر، التي كبدتها خسائر بشرية وعسكرية وهزت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم.

وتواصل كتائب القسام التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل في قطاع غزة، موقعة الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته.