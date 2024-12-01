خمسة شهداء في قصف للاحتلال غرب مدينة غزة

وطن: استشهد خمسة مواطنين، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت شارع الثورة غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,429 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,250 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.