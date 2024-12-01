الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تبحث قضايا الشكاوى والجمعيات مع وكيل وزارة الداخلية

وطن: ناقشت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عدداً من الملفات الهامة مع وكيل وزارة الداخلية مالك طه، في لقاء جمع وفداً من الهيئة برئاسة الدكتور عمار الدويك، مديرها العام.

واستعرض الدكتور عمار الدويك عدة ملفات رئيسية، أبرزها قضية "حسن السلوك"، وملف الجمعيات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى ملف الشكاوى المقدمة من المواطنين وآليات التعاون بين الطرفين لحلها.

وقدم وفد الهيئة التهنئة للوكيل طه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، معبرين عن تطلعهم لتعزيز العلاقة بين الهيئة ووزارة الداخلية.

من جانبه، شدد الوكيل طه على أهمية العلاقة مع الهيئة ومع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز التعاون لخدمة ابناء شعبنا، مؤكدا سعي الوزارة الدائم لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها الوزارة.