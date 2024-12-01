بريطانيا تعلن تعرض سفينة تابعة لقواتها البحرية لهجوم قبالة ساحل ميناء عدن اليمني

رام الله - وطن للانباء: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان اليوم الأحد، بأن سفينة تابعة للبحرية البريطانية تعرضت لهجوم قبالة سواحل ميناء عدن اليمني.

وجاء في البيان الذي نشرته الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس": "تقرير عن حادث وقع على بعد 80 ميلا بحريا (حوالي 148 كيلومترا) جنوب عدن باليمن. وتحقق السلطات في الأمر".

وأوعزت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى السفن بالتنقل في المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط .