القوات المسلحة اليمنية تستهدف هدفًا حيويًا في يافا المحتلة بصاروخ "فلسطين 2"

رام الله - وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفًا حيويًا في منطقة يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، في إطار الرد على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأهل غزة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة بفضل الله".

وجاء في البيان أن هذه العملية تأتي "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي".

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل عملياتها العسكرية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، معتبرة ذلك واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا لنصرة المجاهدين في غزة والضفة الغربية.

وأشار البيان إلى أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الجرائم المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد حاد تشهده المنطقة، مع استمرار عدوان الاحتلال على غزة وتصاعد وتيرة الدعم الإقليمي للمقاومة الفلسطينية.