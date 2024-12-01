حماس: مصادرة مكبرات الصوت من المساجد جريمة خطيرة وعدوان على حرية العبادة

وطن: وصفت حركة حماس قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "إيتمار بن غفير" بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد في الداخل المحتل، واعتبار الأذان "ضوضاء"، بأنه جريمة خطيرة وعدوان يستهدف مساجد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وجاء في بيان صحفي أصدرته الحركة أن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة واعتداءً جديدًا يُنذر بتصعيد حرب دينية تسعى القيادات الإسرائيلية المتطرفة لإشعالها.

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل إلى رفض هذا القرار الجائر والتحرك لمنع سلطات الاحتلال من المساس بالمقدسات والشعائر الدينية.

وكما حثت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية على إدانة هذه الانتهاكات، واتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال، ووصفتهم بمجرمي الحرب، داعية إلى تحرك دولي عاجل للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاتها المستمرة ضد مقدسات الفلسطينيين وشعائرهم الدينية في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل.