"الأونروا": توقف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم

رام الله - وطن: أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، بإيقاف إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، المعبر الرئيسي لدخول الإمدادات إلى قطاع غزة.

وجاء هذا القرار بعد حادثة استيلاء على شاحنات أغذية كانت تحاول الدخول عبر المعبر أمس السبت.

وأعرب لازاريني عن قلقه العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، مشيرًا إلى أن العملية الإنسانية أصبحت شبه مستحيلة نتيجة الحصار والعقبات "الإسرائيلية"، بالإضافة إلى غياب الأمان اللازم لعمال الإغاثة.

وأوضح أن مسؤولية حماية عمال الإغاثة والإمدادات تقع على عاتق "إسرائيل"، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفقًا للقانون الدولي.

وأضاف المفوض العام أن القرار بإيقاف المساعدات يأتي في وقت يتفاقم فيه الجوع بسرعة في قطاع غزة، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين الذين يعتمدون بشكل كبير على الإغاثة الدولية.

ودعا لازاريني المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المعنية لضمان سلامة المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة، لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان غزة المتضررين من الأزمة المتصاعدة.